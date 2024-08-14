Военный эксперт рассказал, решится ли Киев на применение «грязной бомбы»

Военный эксперт Игорь Никулин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова о том, что Киев может иметь на вооружении «грязную бомбу». По мнению эксперта, если это на самом деле так, украинское руководство способно решиться на применение ядерного оружия.

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Никулин подчеркнул, что риск террористических атак со стороны Киева остается высоким на фоне поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте и желания отомстить.

«А какие они (атаки — «Газета.Ru») будут? Радиационные, биологические, химические — какие угодно. <...> Ждать можно все что угодно», — сказал эксперт.

О возможном наличии у Украины «грязной бомбы» Кириллов сообщил накануне в интервью телеканалу «Звезда».

Также начальник войск РХБЗ отметил, что ВСУ в ходе боевых действий применяли отравляющие вещества, производство которых могло быть осуществлено только в США. По словам Кириллова, Россия уже передала все сведения об этом в организацию по запрещению химического оружия. Однако ответа на текущий момент не поступало.