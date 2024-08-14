Названа цель вторжения ВСУ на территорию Курской области

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о получении подробностей операции украинских войск в Курской области. По его словам, ВСУ 11 августа должны были взять АЭС в Курчатове, передает РИА Новости.

© официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

Затем украинская сторона собиралась добиться переговоров с РФ и предъявить ультиматум, утверждает Алаудинов. Также он указал на невыполнение Киевом задачи в Курской области. Алаудинов заявил, что большую часть техники противника уничтожили. Кроме того, основные силы ВСУ в Курской области удалось остановить, добавил он.

ВСУ начали свою атаку на территорию Курской области 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Из приграничных районов выехали или были эвакуированы более 120 тысяч человек.

Сегодня Алаудинов заявил, что российские войска завершают блокирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области.