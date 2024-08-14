Блицкриг украинских войск в Курской области провалился, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. В своем Telegram-канале он отметил, что ВС РФ получили весь расклад операции Киева в российском приграничье.

[Зеленскому] 11-го числа (августа. — NEWS.ru) надо было взять АЭС Курчатов. Сегодня 14-е число. Ваши 11 тысяч человек и то количество танков и техники, которые были задействованы, задачу не выполнили, — сказал Алаудинов.

Зеленский и Сырский, по его словам, «забросили в топку» весь свой ресурс, откуда он уже не вылезет. Алаудинов добавил, что большая часть техники ВСУ из числа брошенной на Курской направление уже была уничтожена.

Этот блицкриг Зеленского, который планировался с захватом Курской АЭС Курчатов и выходом на переговоры с ультиматумом, не удался. Дальше мы будем планомерно уничтожать каждого фашиста, который попал на нашу территорию, — добавил командир «Ахмата».

Ранее генерал отметил, что российские военные завершают блокирование подразделений ВСУ, которые зашли на территорию Курской области. По его словам, ВС РФ держат ситуацию в регионе под контролем.