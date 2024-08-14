Алаудинов рассказал о завершении военными РФ блокирования ВСУ в Курской области

Глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что российские силы завершают блокирование ВСУ на территории Курской области. Об этом сообщает ТАСС. Также он заявил, что у украинских военных нет, как раньше, ретивого желания рваться вперед на Курском направлении. По словам Алаудинова, бойцы ВСУ начали окапываться, чтобы избежать уничтожения. 13 августа Алаудинов подтвердил, что пятеро чеченских бойцов попали в плен, но уточнил, что это военные другого подразделения. Он также рассказал об остановке сил противника в Курской области: ВСУ больше не могут "бесконтрольно кататься" по региону, хотя возможны единичные ДРГ. Командир Дикой дивизии Донбасса Ахра Авидзба в свою очередь заявил, что такое массированное наступление ВСУ сразу отразить невозможно, и предложил подождать 10 дней. 12 августа врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что эвакуации в регионе подлежат 180 тыс. человек, свои дома уже покинули 121 тыс. курян.