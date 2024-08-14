Командир «Ахмата» рассказал о ситуации с ВСУ в Курской области

Российские войска завершают блокирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Алаудинов назвал текущую обстановку подконтрольной. Он добавил, что Вооруженные силы РФ «потихоньку начинают» закрывать «все бреши, которые были». Противник действительно несет большие потери в жилой силе и технике — ее уничтожением российские войска занимаются с первого дня.

«Такого ретивого желания, как раньше, прям рваться напрямки, уже нет», — сказал командир «Ахмата».

Пытаясь избежать уничтожения, солдаты ВСУ постепенно начинают окапываться. Силы РФ в ближайшее время перейдут в наступление, чтобы полностью уничтожить оставшиеся войска противника, заключил Алаудинов.

Bloomberg: Киев разработал несколько вариантов атаки на Курскую область

ВСУ начали свою атаку на территорию Курской области 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Из приграничных районов выехали или были эвакуированы более 120 тысяч человек.