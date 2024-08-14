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Командир «Ахмата» рассказал о ситуации с ВСУ в Курской области

Российские войска завершают блокирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Командир «Ахмата» рассказал о ситуации с ВСУ в Курской области
© ТАСС

Алаудинов назвал текущую обстановку подконтрольной. Он добавил, что Вооруженные силы РФ «потихоньку начинают» закрывать «все бреши, которые были». Противник действительно несет большие потери в жилой силе и технике — ее уничтожением российские войска занимаются с первого дня.

«Такого ретивого желания, как раньше, прям рваться напрямки, уже нет», — сказал командир «Ахмата».

Пытаясь избежать уничтожения, солдаты ВСУ постепенно начинают окапываться. Силы РФ в ближайшее время перейдут в наступление, чтобы полностью уничтожить оставшиеся войска противника, заключил Алаудинов.

Bloomberg: Киев разработал несколько вариантов атаки на Курскую область

ВСУ начали свою атаку на территорию Курской области 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Из приграничных районов выехали или были эвакуированы более 120 тысяч человек.