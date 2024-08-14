$92.66+2.71100.56+3.87
Почта

Что показали на форуме «Армия-2024»

Slide 1 of 55
Девушка в вертолете МИ-35П на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
1/45
Девушка в вертолете МИ-35П на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Военные ВС Лаоса на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
2/45
Военные ВС Лаоса на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Система противовоздушной обороны «Панцирь-СМД-Е» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
3/45
Система противовоздушной обороны «Панцирь-СМД-Е» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Михаил Климентьев/ТАСС
На Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»
4/45
На Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Посетитель у танка Т-72Б3М на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
5/45
Посетитель у танка Т-72Б3М на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Ракета-носитель «Ангара-А5» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
6/45
Ракета-носитель «Ангара-А5» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Максим Блинов/РИА Новости
Военнослужащие из Мали на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
7/45
Военнослужащие из Мали на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Участник Х Международного военно-технического форума «Армия-2024» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»
8/45
Участник Х Международного военно-технического форума «Армия-2024» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Пункт отбора на военную службу по контракту на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
9/45
Пункт отбора на военную службу по контракту на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Михаил Климентьев/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Стенд Ирана на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
10/45
Стенд Ирана на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Посетитель на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
11/45
Посетитель на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Максим Блинов/РИА Новости
Стенд обороны Китая на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
12/45
Стенд обороны Китая на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
13/45
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Посетительницы Х Международного военно-технического форума «Армия-2024»
14/45
Посетительницы Х Международного военно-технического форума «Армия-2024» 
© Владимир Астапкович/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Стенд Ирана на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
15/45
Стенд Ирана на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Максим Блинов/РИА Новости
Носимая тепловизионная камера «КАТРАН-СМ» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
16/45
Носимая тепловизионная камера «КАТРАН-СМ» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Максим Блинов/РИА Новости
Участница Х Международного военно-технического форума «Армия-2024»
17/45
Участница Х Международного военно-технического форума «Армия-2024» 
© Максим Блинов/РИА Новости
БПЛА компании «Котлин-Новатор» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
18/45
БПЛА компании «Котлин-Новатор» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Максим Блинов/РИА Новости
Посетитель Х Международного военно-технического форума «Армия-2024»
19/45
Посетитель Х Международного военно-технического форума «Армия-2024» 
© Владимир Астапкович/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Бионический робот на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
20/45
Бионический робот на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Виталий Невар/ТАСС
Танк Т-14 «Армата» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
21/45
Танк Т-14 «Армата» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Участница Х Международного военно-технического форума «Армия-2024»
22/45
Участница Х Международного военно-технического форума «Армия-2024» 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
На Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
23/45
На Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Военнослужащие ВС Зимбабве на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
24/45
Военнослужащие ВС Зимбабве на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Максим Блинов/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

БМП 3 на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
25/45
БМП 3 на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Пулемет РПЛ-20 на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
26/45
Пулемет РПЛ-20 на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Выставка трофейной техники на форуме «Армия -2024»
27/45
Выставка трофейной техники на форуме «Армия -2024» 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Участник Х Международного военно-технического форума «Армия-2024»
28/45
Участник Х Международного военно-технического форума «Армия-2024» 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
На стенде «Вертолеты России» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
29/45
На стенде «Вертолеты России» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Стенд обороны Китая на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
30/45
Стенд обороны Китая на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Максим Блинов/РИА Новости
Вездеходы «Пластун» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
31/45
Вездеходы «Пластун» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Бронеавтомобиль многоцелевого назначения 59095С-15 семейства «Спартак» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
32/45
Бронеавтомобиль многоцелевого назначения 59095С-15 семейства «Спартак» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
33/45
Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Михаил Климентьев/ТАСС
Вездеходы «Пластун» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
34/45
Вездеходы «Пластун» на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участники Х Международного военно-технического форума «Армия-2024»
35/45
Участники Х Международного военно-технического форума «Армия-2024» 
© Валерий Шарифулин/ТАСС
На Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
36/45
На Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Посетители на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
37/45
Посетители на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Максим Блинов/РИА Новости
Боевая машина пехоты БМП-3 с комплектом дополнительной защиты на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
38/45
Боевая машина пехоты БМП-3 с комплектом дополнительной защиты на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Михаил Климентьев/ТАСС
Ручной прибор для глушения дронов NI-SJ2000M на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
39/45
Ручной прибор для глушения дронов NI-SJ2000M на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

ZALA Z-16. Максимальная взлетная масса – 10,5 кг. Тип двигателя – электрический. Дальность связи – 75 км, продолжительность полета – 4 часа. Размах крыла – 2815 мм
40/45
ZALA Z-16. Максимальная взлетная масса – 10,5 кг. Тип двигателя – электрический. Дальность связи – 75 км, продолжительность полета – 4 часа. Размах крыла – 2815 мм 
© Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»
Скоростной ударный беспилотный летательный аппарат «Гром» разработки группы компаний «Кронштадт». Максимальная масса сбрасываемого груза – 2000 кг
41/45
Скоростной ударный беспилотный летательный аппарат «Гром» разработки группы компаний «Кронштадт». Максимальная масса сбрасываемого груза – 2000 кг 
© Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»
«Изделие 52» разработки компании ZALA («Ланцет») предназначено для поражения наземной техники и других ключевых целей на передовой и в тылу противника. Представляет собой интеллектуальное многозадачное оружие, которое способно самостоятельно находить заданную цель и поражать ее. Дальность связи – 30 км, скорость – 80 км/час, масса БЧ – 3 кг.
42/45
«Изделие 52» разработки компании ZALA («Ланцет») предназначено для поражения наземной техники и других ключевых целей на передовой и в тылу противника. Представляет собой интеллектуальное многозадачное оружие, которое способно самостоятельно находить заданную цель и поражать ее. Дальность связи – 30 км, скорость – 80 км/час, масса БЧ – 3 кг. 
© Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»
«Изделие 51» разработки компании ZALA («Ланцет») - предназначено для поражения наземной техники и других ключевых целей на передовой и в тылу противника. Дальность связи – 50 км, продолжительность полета - 40 мин. Масса БЧ – 5 кг. Скорость – 80 км/ч.
43/45
«Изделие 51» разработки компании ZALA («Ланцет») - предназначено для поражения наземной техники и других ключевых целей на передовой и в тылу противника. Дальность связи – 50 км, продолжительность полета - 40 мин. Масса БЧ – 5 кг. Скорость – 80 км/ч. 
© Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»
Беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета из состава разведывательного ударного комплекса «Орион». Размах крыла – 16 м. Максимальная масса полезной нагрузки – 250 кг. Максимальная продолжительность полета – более 30 часов.
44/45
Беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета из состава разведывательного ударного комплекса «Орион». Размах крыла – 16 м. Максимальная масса полезной нагрузки – 250 кг. Максимальная продолжительность полета – более 30 часов. 
© Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

На Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»
45/45
На Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» 
© Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Международный форум «Армия-2024» проводят с 12 по 14 августа в подмосковном парке «Патриот». В нем участвуют делегации 83 стран, из них 39 прислали министров обороны и начальников генштабов. В этом году выставка проходит в десятый раз.

Текущий форум сделали «более деловым» и ориентированным на СВО, отмечается в описании мероприятия.

«В прошлые годы в глазах российских и иностранных военных... легко читалась ирония — мол, для войсковых условий это [показанное на выставке] слишком дорого, сложно в эксплуатации, ненадежно, хрупко. И действительно, некоторые яркие новинки появлялись в экспозиции лишь однажды, чтобы затем исчезнуть навсегда... Теперь ситуация круто изменилась», — отмечает «Российская газета».

Среди экспонатов обновленные версии вооружения, которое уже применяют в боях СВО. Больше, чем прежде, образцов дронов и роботов. А также вариантов защиты от них. Есть стрелковые новинки от легендарного концерна «Калашников». Кроме того, впервые так широко представлены модели не крупных предприятий, а «народного ОПК», то есть продукция народных умельцев. Кроме российской техники, на выставке показывают трофейную — из зоны СВО.