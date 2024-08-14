Что показали на форуме «Армия-2024»

Международный форум «Армия-2024» проводят с 12 по 14 августа в подмосковном парке «Патриот». В нем участвуют делегации 83 стран, из них 39 прислали министров обороны и начальников генштабов. В этом году выставка проходит в десятый раз.

Текущий форум сделали «более деловым» и ориентированным на СВО, отмечается в описании мероприятия.

«В прошлые годы в глазах российских и иностранных военных... легко читалась ирония — мол, для войсковых условий это [показанное на выставке] слишком дорого, сложно в эксплуатации, ненадежно, хрупко. И действительно, некоторые яркие новинки появлялись в экспозиции лишь однажды, чтобы затем исчезнуть навсегда... Теперь ситуация круто изменилась», — отмечает «Российская газета».

Среди экспонатов обновленные версии вооружения, которое уже применяют в боях СВО. Больше, чем прежде, образцов дронов и роботов. А также вариантов защиты от них. Есть стрелковые новинки от легендарного концерна «Калашников». Кроме того, впервые так широко представлены модели не крупных предприятий, а «народного ОПК», то есть продукция народных умельцев. Кроме российской техники, на выставке показывают трофейную — из зоны СВО.