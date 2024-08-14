«Снаряды летят, земля взрывается»: курянка рассказала о начале атаки ВСУ

Жительница Суджи Людмила рассказала о первых минутах атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, сообщает «Российская газета». Женщину эвакуировали из приграничного населенного пункта во время сильного обстрела.

Первым взрывам мы не придали значения. У нас же и раньше было всякое. Думали: ну, ударили раз, второй, ничего, успокоятся. А потом такое началось... Снаряды летят, земля взрывается и комьями разлетается по округе, у людей стали гореть постройки, окна повыбивало, а заборы посекли, — отметила женщина.

Ее на машине эвакуировали в Курск волонтеры. Вывозили грунтовыми дорогами, поскольку «по трассе ад».

Бои в Курской области идут с 6 августа. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, украинские диверсанты побывали на территории Беловского района, также ходили слухи о проникновении ВСУ в город Суджу, но их официально опровергли. Из Беловского района эвакуировали местных жителей, а депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов заявил, что бойцы ВСУ окапываются «на нашей территории».

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Смирнов обратился к россиянам и поблагодарил их за помощь, которую они оказывают региону после вторжения ВСУ. Он напомнил, что с момента атаки на РФ прошла ровно неделя, и на защиту Курской области встала вся страна.