Украина выпустила по России свыше сотни дронов и четыре ракеты «Точка-У»

Российские регионы подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины ВСУ. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны уничтожены 117 дронов и четыре тактические ракеты «Точка-У». Рассказываем главное, что известно к этой минуте.

Первые взрывы прогремели в Воронеже около полуночи. Как пишет Shot, местные жители писали в соцсетях, что слышали примерно 10 громких хлопков. Также о них сообщали из Борисоглебска.

По данным Минобороны РФ, всего над Воронежской областью уничтожили 37 БПЛА. По предварительной информации, никто не пострадал. Как рассказывал губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале, повреждения получили несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства. Он подчеркивал, что опасность новой атаки дронов в регионе сохраняется.

В Курской области ракетную опасность объявили после 10 вечера. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, там за ночь ликвидировали 37 беспилотников и 4 ракеты «Точка-У». О пострадавших и разрушениях в результате атак не сообщалось.

Над Белгородской областью за минувшую ночь уничтожили 17 БПЛА. Как рассказывал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале, пострадали ряд населенных пунктов. В Шебекино несколько атак дронов пришлись по жилому дому и грузовому автомобилю. Пострадал водитель. В селе Устинка Белгородского района после сброса боеприпаса с беспилотника сгорела летняя кухня на территории одного частного домовладения.

Кроме того, Гладков в видеообращении заявил, что в Белгородской области решили ввести режим ЧС регионального уровня. По его словам, власти будут обращаться с просьбой ввести режим ЧС федерального уровня.

Также беспилотники уничтожали над Нижегородской областью (11 дронов), Волгоградской (9 дронов). Три БПЛА сбили в Брянской области, два — в Орловской, еще один — в Ростовской области. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.