Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что западные оборонные концерны резко увеличили прибыли из-за конфликта на Украине.

«Rheinmetall, один из ведущих европейских производителей оружия, удвоил свою прибыль благодаря снабжению Украины. Можно сказать, что российско-украинский конфликт спас военные инвестиции Rheinmetall», – пишет Лейром в своем материале для издания InfoBRICS.

Стали значительно лучше зарабатывать и другие военно-промышленные предприятия Запада. Они поставляют новое оружие странам НАТО, а те сбывают старье на Украину.

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Ранее «СП» писала о том, что в Англии намерены урезать оборонный бюджет из-за дыры в доходах.