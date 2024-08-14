Мобилизация: последние новости на сегодня 14 августа 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 14 августа 2024, в материале «Рамблера».

В Госдуме предложили проект о статусе ветерана для призывников

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил на отзыв в кабмин проект закона, который призвал присваивать статус ветерана боевых действий призывникам и контрактникам, вынужденным отражать атаки на территорию России, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат направил обращение главе Минобороны РФ Андрею Белоусову с предложением отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих по призыву или по контракту, которые выполняют задачи по отражению вооруженных вторжений, например, в Курской и Белгородской областях.

В Дагестане прошел форум участников СВО

В Ботлихском районе Дагестана состоялся форум участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает ТАСС.

Главной темой стала проводимая администрацией муниципалитета работа по оказанию мер социальной поддержки участникам спецоперации и их семьям.

Участников мероприятия проинформировали о предусмотренных федеральных и республиканских мерах социальной поддержки.

Ветераны СВО помогут жителям Курской области

Члены Ассоциации ветеранов спецоперации из ЛНР, Чувашии и Тверской области приехали в Курскую область, сообщает «Газета.ру».

Они намерены помочь гражданам и органам власти с эвакуацией из опасных населенных пунктов и обеспечить безопасность на некоторых гражданских объектах.

Эвакуируемых жителей привозят к родственникам и на пункты регистрации в Курсе. Также ветераны боевых действий из других регионов РФ заявили о готовности присоединиться ко второму заезду 18 августа.