Спецоперация на Украине 14 августа: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 августа 2024 года.
Су-34 нанесли удар по скоплению личного состава и техники ВСУ в Курской области
Экипажи российских многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по скоплению личного состава и военной технике Вооруженных сил Украины, сообщает RT.
Это произошло в приграничном районе Курской области. Удар наносился по подразделениям и технике противника согласно разведанным целям. Применялись авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
Это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
Минобороны сообщило об уничтожении артиллерийских установок ВСУ
Расчет российской самоходной гаубицы «Гиацинт-С» уничтожил артиллерийские установки противника, сообщает ТАСС.
Это произошло на авдеевском направлении после получения координат целей, выявленных при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов. После выполнения задачи военнослужащие замаскировали орудие и ушли в подземные укрытия.
«Гиацинт-С» - самоходная пушка калибра 152-мм, необходимая для поражения артиллерийских батарей, подавления пунктов управления, разрушения оборонительных сооружений, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника.
Группировка "Запад" сообщила о захвате 34 опорных пунктов ВСУ за сутки
Российская армия за минувшие сутки захватила 34 опорных пункта и поразила формирования пяти бригад противника, сообщает ТАСС.
При поддержке артиллерии и авиации было нанесено поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Стелимаховка, Новоегоровка, Копанки, Дружелюбовка, Новосадовое и Червоная Диброва.
При этом удалось отразить пять атак и шесть контратак ВСУ.