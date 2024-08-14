Спецоперация на Украине 14 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 августа 2024 года.

Су-34 нанесли удар по скоплению личного состава и техники ВСУ в Курской области

Экипажи российских многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по скоплению личного состава и военной технике Вооруженных сил Украины, сообщает RT.

Это произошло в приграничном районе Курской области. Удар наносился по подразделениям и технике противника согласно разведанным целям. Применялись авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Минобороны сообщило об уничтожении артиллерийских установок ВСУ

Расчет российской самоходной гаубицы «Гиацинт-С» уничтожил артиллерийские установки противника, сообщает ТАСС.

Это произошло на авдеевском направлении после получения координат целей, выявленных при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов. После выполнения задачи военнослужащие замаскировали орудие и ушли в подземные укрытия.

«Гиацинт-С» - самоходная пушка калибра 152-мм, необходимая для поражения артиллерийских батарей, подавления пунктов управления, разрушения оборонительных сооружений, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника.

Группировка "Запад" сообщила о захвате 34 опорных пунктов ВСУ за сутки

Российская армия за минувшие сутки захватила 34 опорных пункта и поразила формирования пяти бригад противника, сообщает ТАСС.

При поддержке артиллерии и авиации было нанесено поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Стелимаховка, Новоегоровка, Копанки, Дружелюбовка, Новосадовое и Червоная Диброва.

При этом удалось отразить пять атак и шесть контратак ВСУ.