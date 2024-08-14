Группа пленных ВСУ попросила о переводе на службу в российские войска

Группа украинских военнопленных, находящихся в плену у российских войск, публично заявила о своем отказе от обмена и выразила желание продолжить военную службу, но уже на стороне России.

Группа украинских военнопленных обратилась с открытым заявлением, в котором они выразили свое нежелание возвращаться на Украину. По словам пленных, они видят свое будущее в России и готовы продолжить военную службу в составе российских войск, передает РИА «Новости».

В своем обращении пленные отметили, что их решение было принято добровольно и осознанно. Они также выразили надежду на то, что их пример вдохновит других украинских военнопленных, находящихся в плену, последовать их примеру.

Раскрыты подробности готовящегося обмена пленными между РФ и Украиной

Для уточнения деталей вступления в российские вооруженные силы пленные попросили представителей добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных ВСУ, приехать к ним. По предварительным оценкам, желание служить в российских войсках выразили около 20 человек, однако, по мнению пленных, это число может достичь 60 человек.

Напомним, в Запорожской области решили создать добровольческий батальон из взятых в плен военнослужащих ВСУ. Запорожское подразделение может стать аналогом батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного в ДНР из бывших украинских военнослужащих.