Силовики заявили, что ВСУ покидают позиции на участках фронта у Покровска

Украинские подразделения уходят с позиций в селе Гродовка, его окрестностях, а также в районе города Новогродовка на покровском направлении. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Противник особого сопротивления на покровском направлении не оказывает. Уходит потихоньку с позиций в Гродовке, из окрестностей, откатывается в районе Новогродовки", - сказал собеседник агентства.

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В силовых структурах подчеркнули, что темпы освобождения не дают ВСУ возможности выстраивать полноценную оборону.