В двух бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на подконтрольных частях Херсонской области и Донецкой народной республики (ДНР), зафиксирована вспышка открытой формы туберкулеза с летальными исходами.

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Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пророссийское подполье Херсона. По его данным, в 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ выявлена крупная вспышка этого заболевания. "Она вызвана тем, что в рамках идущей на Украине тотальной мобилизации в ряды украинских морпехов массово влились заключенные, многие из которых были инфицированы туберкулезом.

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Открытая форма туберкулеза выявлена у военнослужащих 137-го отдельного батальона этой бригады. По нашим данным, там уже имеются летальные случаи", - заявили в подполье. Там уточнили, что данная бригада ВСУ развернута на оккупированных территориях Херсонской области. Как отметили в подполье, власти Украины и командование вооруженных сил страны пытаются скрывать информацию о вспышке туберкулеза, из-за чего заболевание может начать распространяться и на другие подразделения. Там сказали, что в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ, развернутой на оккупированных территориях ДНР, также фиксируются вспышки туберкулеза из-за мобилизованных заключенных. До этого украинский офицер с позывным "Алекс" сообщил, что в боях за Курскую область со стороны Вооруженных сил Украины принимают участие бывшие осужденные.