Боец РФ заявил, что в Красногоровке осталось зачистить точечные очаги ВСУ

ВС РФ зачищают оставшиеся очаги украинской группировки в Красногоровке. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой роты Южной группировки войск с позывным Шмель.

"Нам осталось зачистить гаснущие ячейки противника", - сказал командир.

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Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью отрезаны от снабжения, на позициях остались лишь радиостанции.

"Мы заходим, там даже провизии нет, люди просто высохли", - добавил собеседник.

По словам военнослужащего, взятые в плен украинские солдаты жалуются, что были отправлены на фронт принудительно.