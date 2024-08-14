Боец РФ заявил, что в Красногоровке осталось зачистить точечные очаги ВСУ

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Российские войска отмечают высокий уровень подготовки только у трех групп ВСУ в Красногоровке. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой роты Южной группировки войск с позывным Шмель.

"Загоняли группы с западной стороны Красногоровки - они были более-менее подготовлены и птичек [беспилотных летательных аппаратов] не боялись. Но это были единственные три группы, реально подготовленные люди", - сказал командир.

В основном, как уточнил военнослужащий, оборону города держали мобилизованные.

По словам командира, под давлением плотного огня артиллерии и работы беспилотников многие украинские подразделения сбежали с позиций.

Он подчеркнул, что военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад Южной группировки войск продолжают зачистку города.