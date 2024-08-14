Минобороны сообщило об уничтожении артиллерийских установок ВСУ

Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил артиллерийские установки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Получив координаты целей, выявленных при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов, расчет орудия "Гиацинт-С" выполнил наводку по полученным координатам и огнем 152-мм снарядов поразил район размещения огневых средств ВСУ на дистанции более 20 км, уничтожив обнаруженные артиллерийские орудия противника", - сообщили в российском военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, после выполнения задачи военнослужащие замаскировали орудие и ушли в подземные укрытия. "Мы больше работаем как контрбатарейное орудие, таких же артиллеристов как мы стараемся подавлять. Но и пехоте помогаем. В основном поражаем танки, минометные расчеты и самоходную артиллерию противника. У нас дальнобойное орудие, мы можем стрелять очень далеко. С воздушной разведкой работаем как в унисон, потому что они смотрят и корректируют нас", - цитируют в Минобороны командира орудия с позывным Ян.

2С5 "Гиацинт-С" - самоходная пушка калибра 152-мм.

Предназначена для поражения артиллерийских батарей, подавления пунктов управления, разрушения оборонительных сооружений, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники противника. Разработана в середине 1970-х годов.