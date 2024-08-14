В Пентагоне по-прежнему пытаются выяснить цели вылазки Украины в РФ

Администрация США продолжает пытаться выяснить у Киева цели атаки украинской армии на Курскую область, заявил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер.

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Об этом пишет ТАСС.

В ходе брифинга его спросили, считают ли США эту вылазку военной операцией или рейдом.

«Это действительно то, о чём должны говорить украинцы», — ответил Райдер.

Он добавил, что Пентагон поддерживает контакт с Киевом, чтобы получить дополнительные подробности о его целях.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вторжение украинских военных на часть территории Курской области ставит Россию перед «настоящей дилеммой».