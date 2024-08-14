В Пентагоне по-прежнему пытаются выяснить цели вылазки Украины в РФ

В Пентагоне по-прежнему пытаются выяснить цели вылазки Украины в России
Администрация США продолжает пытаться выяснить у Киева цели атаки украинской армии на Курскую область, заявил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер.
Об этом пишет ТАСС.
В ходе брифинга его спросили, считают ли США эту вылазку военной операцией или рейдом.
«Это действительно то, о чём должны говорить украинцы», — ответил Райдер.
Он добавил, что Пентагон поддерживает контакт с Киевом, чтобы получить дополнительные подробности о его целях.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что вторжение украинских военных на часть территории Курской области ставит Россию перед «настоящей дилеммой».