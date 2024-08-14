Обновленный "Ланцет" оснастили тепловизором

Модернизированный барражирующий боеприпас "Ланцет" получил тепловизор, сказано в официальном издании форума "Армия-2024". Об этом сообщает ТАСС.

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"В новой версии ББП "Ланцет" в системе наведения появился тепловизор, что позволяет использовать его не только днем, но и ночью, лишая противника возможности безопасно действовать в ночное время суток", - говорится в тексте.

Также стало известно, что обновленная версия "Ланцета" отличается от предшественника увеличенной до 70-80 км дальностью.

Напомним, что барражирующий боеприпас "Ланцет" очень активно применяется российскими военнослужащими в зоне СВО. В настоящий момент число ударов "Ланцетами", подтвержденных опубликованными в открытом доступе фотографиями и видеоматериалами, составляет более 2200 эпизодов.

Основными целями "Ланцетов", как и прежде, остаются дальнобойные огневые средства противника: буксируемые гаубицы, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня. Также барражирующие боеприпасы поражают танки, радиолокационные системы и системы связи, укрепления ВСУ.