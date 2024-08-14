Дальность полета российских беспилотников "Ланцет" возросла до 80 км

Дальность боевого применения российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" значительно возросла. Об этом, ссылаясь на официальное издание форума "Армия", сообщает ТАСС. В тексте говорится, что расстояние, на котором сейчас может применяться "Ланцет", увеличилось до 70-80 км от линии боевого столкновения.

В настоящее время барражирующий боеприпас прошел модернизацию, которая повысила устойчивость и качество передачи видеосигнала оператору. До этого сообщалось, что российские войска при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Тунгуска" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. 12 августа сообщалось, что российские военнослужащие в Курской области уничтожили "Ланцетом" бронемашину Stryker американского производства.