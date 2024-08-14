Авиабаза США в сирийской провинции Дейр-эз-Зоре подверглась обстрелу

Авиабаза США, которая находится в районе газового месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась обстрелу. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников.

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По их его информации, выпущенные снаряды не попали по авиабазе. До этого стало известно, что вечером 5 августа две ракеты поразили американскую авиабазу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, в результате чего пострадали пять военных США, а также два подрядчика. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант назвали атаку на эту авиабазу в Ираке "опасной эскалацией".

С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются обстрелам. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.