СМИ: Минобороны Британии ждет серьезное сокращение бюджета

Министерство обороны Великобритании ожидает серьезное сокращение бюджета на модернизацию вооруженных сил. Об этом сообщила во вторник газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Соединенного Королевства.

Как говорится в статье, госслужащим было сказано, что бюджеты на науку и технологии, исследования и разработки могут быть урезаны примерно на 20% в нынешнем финансовом году (с апреля 2024 по апрель 2025 года). The Daily Telegraph замечает, что в результате могут быть потеряны сотни рабочих мест.

"Без этих инвестиций в передовые технологии вооруженные силы рискуют еще больше отстать не только от наших противников, таких как Китай и Россия, но и от наших коллег, таких как американцы. Это сделает наши вооруженные силы менее боеспособными и будет означать, что Великобритания станет менее безопасной и защищенной", - приводит издание слова источника в министерстве обороны королевства. 29 июля министр финансов Великобритании Рейчел Ривс, выступая в Палате общин (нижней палате парламента), заявила, что лейбористское правительство будет вынуждено сокращать расходы на масштабные национальные проекты, поскольку предыдущий кабмин Консервативной партии взял на себя ничем не подкрепленные финансовые обязательства.

Она заявила, что, согласно проведенной независимой проверке, бюджет правительства во главе с Риши Сунаком включал траты в размере 22 млрд фунтов ($28,3 млрд), которые не были финансово обеспечены.

Ривс указала, что в этой связи кабмин, сформированный Лейбористской партией, вынужден пойти на сокращение госрасходов на 13,5 млрд фунтов ($17,4 млрд) в течение ближайших двух лет. Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что поддерживает увеличение расходов на военные нужды до 2,5% ВВП (в настоящее время примерно 2,3% ВВП). В то же время он не уточнил, к какому году Лондон собирается достичь этой цели.