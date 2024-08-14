В Госдуме предложили присваивать статус ветерана призывникам

В Госдуме предложили законопроект, позволяющий присваивать статус ветерана боевых действий призывникам и контрактникам, вынужденным отражать нападения на территорию РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) направил проект на отзыв в правительство, пишет издание. Он отметил, что вместе с силовиками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в боевых действиях, связанных с отражением атак и вторжением на территорию России, принимали участие и военнослужащие Минобороны России, а также Росгвардии.

«При этом проявили стойкость, мужество и героизм, в связи с чем достойны звания "Ветеран боевых действий"», — подчеркнул депутат. Он предложил при полученении военными ранений предоставлять им статус «инвалид войны».

Ранее сообщалось, что российские солдаты срочной службы отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и не понесли потерь.