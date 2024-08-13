В ХАМАС отказались от участия в переговорах по Газе

Палестинское движение ХАМАС не примет участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, запланированное на четверг. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель движения в Ливане Ахмед Абдель Хади.

«Мы не будем участвовать в переговорах, которые запланированы в четверг», — сказал он.

По его словам, вместо переговоров ХАМАС просил Египет, Катар и США предоставить план реализации по уже согласованным пунктам сделки.

Ранее Каир, Доха и Вашингтон призвали Израиль и палестинское движение возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры Египта, Катара и США заявляли, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки.