Системы ПВО работают в Курской области

В Курской области работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. Чиновник призвал граждан не приближаться к окнам.

Незадолго до этого стало известно, что средства ПВО сбили украинские беспилотники самолетного типа в Брянской и Воронежской областях. 11 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны в Ступинском городском округе Московской области отразили атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на столицу.

По его словам, атаки БПЛА не прекращаются ни на день, но сегодня московское небо надежно защищено. Собянин отметил, что уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет.