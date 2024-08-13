В Госдуме заявили, что пилотов F-16 никто не пощадит

Для ВС России западные самолеты F-16 на службе ВСУ будут приоритетной целью, их пилотов никто не пощадит, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, летчики на них будут западные, потому что украинских в нужном количестве подготовить не успели.

Известно, что на американских тренажерах выучить смогли только шесть украинских летчиков, а истребителей Украина уже получила десять. Не сходится арифметика. За штурвалами и так уже сидят француз или датчанин. И это в целом на совести стран, которые их туда отправили на верную гибель. Для нас натовские самолеты будут приоритетной целью, и пилотов, естественно, никто не пощадит, — заявил Журавлев.

Ранее герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что западные истребители F-16 теоретически могли применяться в нападении Украины на Курскую область, если с них запускали ракеты из Молдавии и Польши. Эксперт предположил, что также они могут быть стартовой площадкой для запуска ракет вне зоны поражения ПВО России на западных границах Украины. Он отметил, что пока никаких подтверждений об использовании F-16 не было.

Военный летчик объяснил, почему ВСУ не смогут использовать F-16 над Курском

До этого глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что истребители F-16 были замечены в небе над регионом. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие. По его словам, у этих истребителей «комариный» срок службы и скоро их всех «собьют и уничтожат».