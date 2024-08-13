Атака ВСУ на Курскую область не поможет прогрессу на пути к достижению мира в этом конфликте и является самоубийственной, заявил конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар. Об этом пишет РИА «Новости».

ВСУ перешли госграницу России во вторник, 6 августа. В первые дни им удалось взять под контроль 28 населенных пунктов. Российские войска остановили противника и начали постепенное вытеснение из региона.

«Суицидальное вторжение Украины через границу не положит конец ужасному конфликту, унесшему жизни сотен тысяч солдат. Я вновь призываю к миру», — подчеркнул Госар.

Ранее сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область.

Боррель поддержал атаку ВСУ на Курскую область

По оценке политика, нахождение боевиков ВСУ на территории России — «смело и прекрасно».

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.