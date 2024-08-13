Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что в США и Европе начинают понимать необходимость завершения украинского конфликта до падения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в статье для Weapons and Strategy.

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Брайен допустил срочное завершение конфликта на Украине и подчеркнул, что украинские войска теряют позиции на поле боя, а также несут серьезные потери.

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«Неясно, как долго это может продолжаться, но возможно, что аналитики в США и Европе начинают осознавать необходимость прекращения войны до того, как украинский проект рухнет», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал окончание конфликта главной потребностью страны. По его мнению, завершить кризис нужно на справедливых условиях и как можно скорее.