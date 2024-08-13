СМИ: Запад «благословил» Украину на атаку по Курской области

Страны Евросоюза и США «благословили» Украину на атаку по Курской области. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как рассказали собеседники издания, Украина рассматривала несколько вариантов атаки на территорию России, прежде чем выбрать вариант с Курской областью. Утверждается, что страны Запада дали Киеву свое «благословение» на эту атаку, хотя и считают маловероятной способность ВСУ закрепиться на территории России.

«В то время как администрация президента Джо Байдена и Европейский союз дали свое благословение на первое военное присутствие на российской земле с начала Второй мировой войны, союзники по НАТО пока воздержались от суждений. <...> Союзники по НАТО не испытывают никаких сомнений по поводу вторжения, хотя считают маловероятным, что украинские силы смогут удержать российскую территорию — даже если Москве потребуются недели, чтобы вытеснить их из Курска», — сообщает издание.

Ранее в Госдепе заявили, что Украина не предупреждала США об атаке на Курскую область.