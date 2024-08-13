На территории города Суджи Курской области действуют подразделения ВС РФ, а также отдельные группы ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на доверенное лицо врио губернатора региона. По его словам, несмотря на это, город находится под контролем РФ.

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В Судже на сегодняшний день действуют подразделения ВС РФ и отдельные группы боевиков Украины, но город наш, — сообщил собеседник издания.

Несколько часов назад глава Суджанского района Александр Богачев сообщил, что обстановка в Судже Курской области остается тяжелой. Массированная атака ВСУ на регион началась 6 августа.

За минувшие сутки, по данным Минобороны, в районах Суджи, Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни и Николаевки авиация и артиллерия ВС РФ нанесла поражение живой силе и технике 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки Киев потерял до 420 человек и 55 единиц бронетехники. ВС РФ уничтожили танки, бронетранспортеры, боевые бронированные машины врага.

До этого стало известно, что ВСУ используют польские танки РТ-91 Twardy в боевых действиях на территории Курской области. По данным Минобороны России, в атаке участвует вооруженная этими машинами 22-я механизированная бригада ВСУ.