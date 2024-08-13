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Стало известно, кто контролирует Суджу

На территории города Суджи Курской области действуют подразделения ВС РФ, а также отдельные группы ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на доверенное лицо врио губернатора региона. По его словам, несмотря на это, город находится под контролем РФ.

Стало известно, кто контролирует Суджу
© МО РФ

В Судже на сегодняшний день действуют подразделения ВС РФ и отдельные группы боевиков Украины, но город наш, — сообщил собеседник издания.

Несколько часов назад глава Суджанского района Александр Богачев сообщил, что обстановка в Судже Курской области остается тяжелой. Массированная атака ВСУ на регион началась 6 августа.

За минувшие сутки, по данным Минобороны, в районах Суджи, Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни и Николаевки авиация и артиллерия ВС РФ нанесла поражение живой силе и технике 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки Киев потерял до 420 человек и 55 единиц бронетехники. ВС РФ уничтожили танки, бронетранспортеры, боевые бронированные машины врага.

До этого стало известно, что ВСУ используют польские танки РТ-91 Twardy в боевых действиях на территории Курской области. По данным Минобороны России, в атаке участвует вооруженная этими машинами 22-я механизированная бригада ВСУ.

Военные новости
Александр Богачев
Минобороны России