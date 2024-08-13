В администрации губернатора Курской области рассказали о ситуации в регионе

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Доверенное лицо врио губернатора Курской области рассказал о ситуации в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, ВСУ не сформировали сплошную линию фронта в Курской области. При этом источник добавил, что украинские военные принимают попытку к прорыву на отдельных участках, но они «успешно заблокированы».

Собеседник агентства также заявил, что ситуация остается сложной, но контролируемой, а в разных районах области продолжают происходить боевые столкновения.

Напомним, что 6 августа украинские силы предприняли массированную атаку на Курскую область. В результате в приграничье начались боевые столкновения.