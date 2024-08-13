Украина не сообщала заранее США об атаке на Курскую область

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Киев не сообщал заранее Вашингтону об атаке на Курскую область. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

При этом, по его словам, в настоящее время США проводит консультации и обсуждает атаку на Курскую область с Украиной. Райдер отметил, что нанесение ударов по региону РФ с применением американского оружия соответствует политике Вашингтона.

«Пока что я бы сказал, что, по нашим оценкам, они находятся в рамках той политики, которую мы установили, эта политика не изменилась в том, что касается, в частности, применения американских вооружений», — добавил он.

Напомним, что ВСУ совершили нападение на Курскую область утром 6 августа. По последним данным, в результате атаки погибли 12 человек, еще 121 человек, в том числе десять детей, получили ранения.