Командир авиационного звена 40-й тактической авиационной бригады Вооруженных сил Украины Александр Мигуля был ликвидирован в зоне специальной военной операции, сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он уточнил, что украинец летал на МиГ-29, однако доподлинно неизвестно, принимал ли Мигуля участие в атаке на Курскую область.

На прошлой неделе российские войска навечно приземлили два вражеских истребителя. За штурвалом одного из них, вероятно, и был капитан Мигуля, — пояснил репортер.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что американские отставные пилоты F-16 не поедут служить на Украину даже за большие деньги. По его словам, военные в США понимают, что командировка в зону боевых действий станет билетом в один конец.

В США указали ВСУ на их большую ошибку в зоне боевых действий

До этого глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил, что истребители F-16 были замечены в небе над регионом. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и заверил, что их цель — посеять панику среди населения. По словам Филипчука, у этих истребителей «комариный» срок службы и скоро их всех «собьют и уничтожат».