ХАМАС впервые с мая выпустил ракеты по Тель-Авиву

Боевики бригад «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили две дальнобойные ракеты по Тель-Авиву и его окрестностям. Об этом пишет журнал U.S. News & World Report.

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Представители движения отметили, что удар был нанесен в ответ на действия ЦАХАЛ в секторе Газа.

В Армии обороны Израиля уточнили, в свою очередь, что одна ракета, выпущенная ХАМАС, упала в море у побережья центрального Израиля, вторая упала на территории анклава.

Журналисты пояснили, что удар ракетами M90 по Тель-Авиву стал первой атакой движения на город в центральной части Израиля с конца мая.

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Жители Тель-Авива слышали звуки взрывов. О пострадавших и повреждениях зданий не сообщается.