МО: Ми-35 в Курской области ударил по скоплению военной техники ВСУ

Вертолет Ми-35 армейской авиации нанес удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Все цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. ТАСС

«Экипаж вертолета Ми-35 армейской авиации ВКС России нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении. RT на русском

«После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки

и вернулся на площадку вылета», — сообщили в министерстве. Lenta.ru