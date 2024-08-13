Киевские власти атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область сделали однозначный выбор в пользу эскалации и дальнейшего ведения боевых действий. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. ТАСС

«Ответ получен и он заключается в однозначном выборе в пользу эскалации и военных действий. Не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали», —сказал Полянский. RT на русском

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что главной задачей для Минобороны сейчас является уничтожение и вытеснение противника с территорий страны. Деловая газета «Взгляд»