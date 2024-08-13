США сняли запрет на продажу оружия Саудовской Аравии

США сняли запрет на продажу ряда оружия Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в ближайшие месяцы Вашингтон поставит Эр-Рияду три тысячи бомб малого диаметра и 7,5 тысячи высокоточных управляемых бомб Paveway IV. Закупка данного вооружения обошлась Саудовской Аравии в свыше 750 миллионов долларов.

Напомним, что США приостановили продажу наступательных вооружений Эр-Рияду в 2021 году. Однако в 2023 году в Вашингтоне заявили, что намерены ослабить ограничения на фоне возможной эскалации напряженности в регионе из-за обострения палестино-израильского конфликта.