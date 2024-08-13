Старший лейтенант с позывным Близнец из добровольческого отряда «ЧеГевара» рассказал, что солдаты ВСУ передвигаются по Курской области малыми мобильными группами, но уже выдыхаются. Газета.Ru

«Я думаю, что они (ВСУ. — RT) уже опять отошли далеко вглубь, поэтому сейчас у них ни провизии, ни БК — это все на подвоз. В ближайшее время будем назад их откидывать», — заявил военный. RT на русскомс

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные «Ланцетом» уничтожили украинский ЗРПК «Тунгуска» в Курской области. News.ru