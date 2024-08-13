Стало известно, когда Тайвань может получить первые HIMARS

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Вашингтон может поставить Тайваню первые пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS уже в конце 2024 года. Об этом сообщает Taipei Times.

По данным издания, Тайвань заключил с США две сделки по покупке 29 РСЗО HIMARS в 2020 и 2022 годах. Первую их партию, в которую войдет 11 установок, Тайбэй может получить уже в конце 2024 года.

Еще 18 HIMARS Вашингтон передаст до конца 2026 года. При этом второй пакет, который обошелся Тайваню в миллиард американских долларов, также включает в себя 84 твердотопливные тактические баллистические ракеты MGM-140 ATACMS дальностью до 300 километров и 864 обычные ракеты.

Напомним, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Однако КНР считает его своей неотъемлемой частью. В США заявляют, что привержены политике «одного Китая», но продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять вооружения на остров.