Потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе атаки на Курскую область достигают 60 процентов. Об этом ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Это должна была быть быстрая вылазка. Я слышал, что цифры были от двух до трех тысяч, поэтому, может быть, эта была бригада в полном составе (...) По крайней мере, 1400 солдат из них уже нет. ВСУ не могут выдержать такие потери — 50-60 процентов потерь или выше», — отметил эксперт из США.

По мнению Джонсона, Украина «не обладает необходимыми силами и ресурсами» для сохранения присутствия в Курской области. Также он добавил, что российские войска «усиливают удары по ВСУ и уничтожают их танки и бронемашины».

Ранее Ларри Джонсон заявил, что атака ВСУ на Курскую область лишена какого-либо смысла из-за недостаточного количества ресурсов.