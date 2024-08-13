Набег ВСУ на Курскую область может отпугнуть союзников от Украины, предположил полковник в отставке Ральф Тиле. Об этом пишет авторитетный немецкий журнал Focus.

Утром 6 августа подразделения ряда бригад ВСУ перешли госграницу России в Курской области, захватили ряд населенных пунктов. Российские военные остановили их и, по данным Минобороны РФ, в настоящее время ведут планомерную зачистку территорий и вытеснение противника из пограничного региона.

В Киеве пояснили, что набег был предпринят с тем, что усилить переговорные позиции. Кроме того, Владимир Зеленский снова обратился к союзникам с требованием разрешить использование дальнобойных ракет для ударов по российской территории. В Москве назвали авантюру Украины «терактом и провокацией».

«Сигнал для союзников заключается в том, что они должны предусмотреть возможность сюрпризов с Зеленским. Это заставляет их более неохотно выдавать ему карт-бланши на использование дальнобойных систем вооружений», — подчеркнул Тиле.

Полковник отметил, что атака на Курскую область ослабила ВСУ в целом, лишила армию хорошо оснащенного персонала. Он констатировал, что «ситуация с кадрами, которая и так была плохой, стала еще хуже».

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Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 6 по 13 августа противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 БТР, 18 БМП, 179 других боевых бронированных машин.