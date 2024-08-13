Эксперт: Киев в панике из-за решения Москвы по ДНР

Среди командиров ВСУ растет тревога из-за того, что Россия не стала перебрасывать войска из ДНР в Курскую область на фоне вторжения украинских сил в регион. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Нет никаких признаков, что российская армия перебросила резервы из Донбасса (под Курск — прим.ред). <…> Сейчас из-за этого растет тревога у некоторых украинских военных чиновников», — сказал Меркурис на своем YouTube-канале.

Также военный эксперт заявил, что многие на Украине считают нападение на Курскую область бесперспективным.