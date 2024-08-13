Украинские военные разбежались после ударов неуправляемых авиационных ракет с вертолетов Ка-52 в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России. Деловая газета «Взгляд»

«Получили задачу по уничтожению скопления живой силы противника. Вылетели на боевой, отработали неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми ракетами типа "Вихрь". По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена, остальные были обращены в бегство», - рассказал летчик-штурман вертолета.

За минувшие сутки Киев потерял 420 бойцов, пытаясь проникнуть вглубь Курской области. Армия России отразила попытки мобильных групп врага прорваться вблизи Снагости, Каучука, Общего Колодезя и Алексеевского. Военные также отразили атаку Украины под Мартыновкой Суджанского района, ликвидировав 15 боевиков и уничтожив две бронемашины и столько же автомобилей. Парламентская газета