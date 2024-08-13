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Российский «Ланцет» уничтожил украинскую «Тунгуску» в Курской области

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска».

Российский «Ланцет» уничтожил украинскую «Тунгуску» в Курской области
© Минобороны России

Неприятельский ЗРПК был обнаружен разведывательным подразделением группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.

После обнаружения цель уничтожили российские военнослужащие, применив барражирующий боеприпас «Ланцет».

Ранее сообщалось, что расчет российского «Ланцета» поразил движущуюся бронированную машину ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Военные новости
Николай Баранов
Минобороны России