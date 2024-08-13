Солдаты ВСУ сбежали после ударов российских Ка-52 в Курской области

Российские вертолеты Ка-52 обратили в бегство украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Об этом 13 августа сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, армейская авиация ударила ракетами по скоплению военных и техники вооруженных сил Украины. Снаряды достигли основных целей, уцелевшие солдаты сбежали.

Как рассказал летчик-штурман, экипажи отработали по противнику неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми — типа «Вихрь».

Как писала «Парламентская газета», за минувшие сутки Киев потерял 420 бойцов, пытаясь проникнуть вглубь Курской области. Армия России отразила попытки мобильных групп врага прорваться вблизи Снагости, Каучука, Общего Колодезя и Алексеевского. Военные также отразили атаку Украины под Мартыновкой Суджанского района, ликвидировав 15 боевиков и уничтожив две бронемашины и столько же автомобилей.