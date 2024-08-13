ВС РФ добились значительного прогресса в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Российские войска продвинулись на несколько километров вперед, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Ura.Ru

Он добавил, что на Донецком направлении также фиксируются существенные улучшения у Красногоровки и Яснобородовки, российские подразделения «хорошо закрепились» на Карловском водохранилище, рядом с Карловкой. Деловая газета «Взгляд»

Кимаковский отметил, что военнослужащие также ведут успешное наступление на Артемовском направлении севернее Часова Яра.