Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включающая Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию и Таджикистан, не стала вмешиваться в ситуацию в Курской области. По версии «Царьграда», связано это с позицией самой России.

«Царьград» отметил, что ОДКБ показала свою эффективность в начале 2022 года, когда была предотвращена попытка госпереворота в Казахстане. Во время конфликта Армении и Азербайджана ОДКБ не привлекалась, так как военные действия затронули только спорный Нагорный Карабах.

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Телеканал подчеркивает, что в ситуации с Курской областью сама Россия не захотела втягивать в конфликт союзников, так как способна справиться собственными силами. «Царьград» отметил, что в регион были направлены резервы, остановившие атаки ВСУ.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Глава генштаба российской армии Валерий Герасимов сообщал, что в атаке 6 августа участвовали около тысячи украинских военных.

В Минобороны подчеркивали, что их продвижение было остановлено. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов сообщил, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена.