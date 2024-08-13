ФСИН опровергла информацию о попавших в плен ВСУ сотрудниках

ФСИН опровергла появившуюся информацию о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы взяли в плен группу сотрудников управления в Курской области возле города Льгов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро службы.

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Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором украинские военные якобы берут в плен группу сотрудников УФСИН в Курской области. В самом Льгове находится крупная колония общего режима ИК-3.

«Появившаяся в сети интернет информация о том, что ВСУ якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников УФСИН России по Курской области, является фейковой», — заявили в ФСИН.

Напомним, что подразделения ВСУ зашли в Курскую область утром 6 августа с целью захвата российской территории. Как заявлял президент России Владимир Путин, таким образом Киев пытается остановить продвижение российских войск на фронте. По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2030 военнослужащих. Уничтожены 35 танков, 31 БТР, 18 БМП, 189