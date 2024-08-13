Российский сенатор оценил последствия ударов вглубь России для Запада

Член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что удары вглубь территории России западным оружием будут равноценны объявлению войны. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце мая в Пентагоне подтвердили, что Украине разрешено наносить удары американским оружием по территории РФ в ходе контрбатарейной борьбы. Украинские СМИ сообщали, что использовать свое оружие для ударов по приграничным российским территориям разрешили более десяти стран ЕС.

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12 августа Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться разрешения на удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Он отметил, что поручил разработать для этого специальный план действий.

«Если Запад пойдет на поводу у Зеленского и разрешит наносить удары своим оружием вглубь России, то это решение будет для них чревато, так как будет расценено как объявление нам войны», - так это прокомментировал Цеков.

Он подчеркнул, что РФ обязательно ответит, если западные страны на это пойдут. Цеков добавил, что Запад уже участвует в конфликте, снабжая ВСУ оружием.