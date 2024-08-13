Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаку 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Мартыновки Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в ежедневной сводке по ситуации в регионе, опубликованной в Telegram-канале.

Отмечается, что в течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» удалось пресечь попытки прорыва групп противника на бронетехнике вглубь территории РФ. Остановить противника удалось в районе населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский.

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Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники. В частности, до 15 бойцов ВСУ и 4 БТР Stryker уничтожили во время зачистки села озерки. Авиацией и ракетными войсками поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 030 военнослужащих. Уничтожены 35 танков, 31 БТР, 18 БМП, 189 других боевых бронированных автомобилей и прочая техника.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в Минобороны.

Напомним, что подразделения ВСУ зашли в Курскую область утром 6 августа с целью захвата российской территории. Как заявлял врио губернатора Алексей Смирнов, жертвами украинских атак стали 12 гражданских, ранения получили 121 человек, в том числе 10 детей.